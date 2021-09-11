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Manisa’daki tren kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 11.09.2021 22:31
Manisa’da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin 77 yaşındaki sürücüsü yaralanırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'da yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 10.20 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, Kazım Karabekir Mahallesi mevkiinde hemzemin geçitte Osman Dilek (77) idaresindeki 45 AV 717 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Trenin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta sıkışan Dilek, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan demiryolu, otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hemzemin geçitten geçen otomobile hızla gelen trenin çarptığı görülüyor.

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