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Manisa’da şaşırtan olay! 10 yaşındaki kız milyonlarca yıllık fosil buldu

İHA
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Giriş: 25.10.2021 10:59
Manisa Yunusemre’de 10 yaşındaki bir kız çocuğu kayanın üstündeki fosile benzer dişleri görmesi ve babasına göstermesinin ardından fosile benzer yapı incelenmek için koruma altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yer alan Yuntdağı bölgesindeki Üçpınar Mahallesi'nde ikamet eden 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan, dayısı Engin Karaağaç ile birlikte tarladan geri dönerken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını gördü. Hemen kayanın yanına koşan minik Elçin, yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç'a söyledi.

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Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvana ait olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak ilgililere haber verdi. Kayadaki yapının ne olduğu ise yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

Yürürken dişe benzer yapıyı fark ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Elçin Ercan, "Yürürken dişler dikkatimi çekti ve durdum baktım, ağır olduğu için kaldırmadım. Babam ve dayıma seslenerek bulduğum taşı gösterdim, bunun fosil olduğunu söyledi" dedi.

"KORUMA ALTINA ALDIK"

Taşı bir süre yerinde incelediklerini ve daha sonra koruma altına aldıklarını belirten baba Taşkın Ercan, "Taşı yerinde bir süre inceledik. Eski çağlardan mamut ya da bir file ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Üzerinde dişler olan fosil, 25 santimetre uzunluğunda ve 23 santimetre yüksekliğinde, bir dişinin uzunluğu ise yaklaşık 16 santimetre civarında. Bulduğumuz fosili koruma altına aldık" diye konuştu.

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Buldukları fosilin çevresini araştırdıklarını anlatan dayı Engin Karaağaç ise "Yeğenimin bulduğu fosil taşın yanında biri küçük, diğeri ise biraz daha büyük 2 parça daha fosil bulduk. Fosil taşların hepsini büyük bir dikkatle koruma altına alarak ilgili müdürlükleri gelip almaları konusunda telefonla aradık" ifadelerini kullandı.

ARKEOLOJİK MİRAS AÇISINDAN ÖNEMLİ

Öte yandan bulunan parçanın bir fosile ait olabileceği ve milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir keşif yapılabileceği üzerinde duran Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai antik kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Yuntdağı bölgesinin kültürel ve arkeolojik miras açısından önemli olduğunu söyledi. Aynı bölgede içerisinde yer alan Osmancalı Mahallesi'nde de fosil ağaç ormanı olduğuna dikkat çeken Sezgin, yapının incelenmesi ve daha sonrasında fosil yataklarının ortaya çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Yuntdağı bölgesi içerisindeki Osmancalı Mahallesi yakınlarında fosil ağaç ormanı bulunması da bölgenin fosilleşmiş yapılara sahip olduğuna işaret ediyor.

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