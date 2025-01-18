Manisa’da korku dolu anlar kamerada: Domuz, avcıya böyle saldırdı

Salihli’de avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından yaban domuzu avlamak için araziye çıktı. Arazide domuzu gören avcılardan birisi ateş ederek domuzu yaraladı. Yaralanan domuzun ardından motosikleti ile giden avcının üzerine domuz koşmaya başladı. Avcı, domuzdan son anda bağırarak ve ateş ederek yara almadan kurtuldu. Domuzun saldırı anı ise avcının kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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