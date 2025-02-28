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Makas ata ata geldi! Polisin kullandığı araca çarptı! O anlar kamerada

Makas ata ata geldi! Polisin kullandığı araca çarptı! O anlar kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 09:35
İstanbul Arnavutköy'de polis memuru Sinem Bolat'ın kullandığı otomobile iddiaya göre makas atarak ilerleyen bir araç çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan polisi bölgeye gelen ekipler kurtarırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de iddiaya göre sürücüsünün caddede makas atarak ilerlediği otomobil, polis memuru Sinem Bolat'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada Bolat'ın otomobili park halindeki kamyonete, kamyonet de 2 araca çarparken, Sinem Bolat yaralandı. Makas atan otomobilin ise savrularak 2 araca daha çarparak durabildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede makas atarak ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden Sinem Bolat'ın kullandığı 31 AJN 072 plakalı otomobile çarptı.

Makas atan araç arkadan gelerek Sinem Bolat'ın kullandığı otomobile böyle çarptı (DHA)

Çarpmanın şiddetiyle Bolat'ın aracı, yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarparken, kamyonet ise önünde park halindeki 2 araca çarptı. Kazada, makas atan otomobil 2 araca daha çarparak durabilirken Sinem Bolat, otomobilinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Makas atan araç arkadan gelerek Sinem Bolat'ın kullandığı otomobile böyle çarptı (DHA)

Polis memuru olduğu öğrenilen yaralı Sinem Bolat, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, makas atan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Makas ata ata geldi! Polisin kullandığı araca çarptı! O anlar kamerada
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