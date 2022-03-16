16 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2022 09:24
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir'e baltalı dehşet yaşattı. Kavga ettiği eşinin evine gelen ve kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırmızıgül’ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı
Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı
Yasak aşk videosu ortalığı karıştırdı
Yasak aşk videosu ortalığı karıştırdı
Leblebi helvası nasıl yapılır?
Leblebi helvası nasıl yapılır?
6 ilde eğitime kar engeli
6 ilde eğitime kar engeli
İstanbul için yeni kar uyarısı
İstanbul için yeni kar uyarısı
Bozuk para yutan bebek hastanelik oldu
Bozuk para yutan bebek hastanelik oldu
Durakta şüpheli çanta paniği
Durakta şüpheli çanta paniği
Elazığ’da ilginç görüntü Evlerin içi karla doldu
Elazığ’da ilginç görüntü Evlerin içi karla doldu
Korkunç olay kaplan insanı yedi!
Korkunç olay kaplan insanı yedi!
Yaşlı çiftin drone ile imtihanı
Yaşlı çiftin drone ile imtihanı
Piyasa değeri 150 milyon lira! İmha edildi
Piyasa değeri 150 milyon lira! İmha edildi
Osmanlı’da ilk ve tek! Tam 116 senelik
Osmanlı’da ilk ve tek! Tam 116 senelik
Daha Fazla Video Göster