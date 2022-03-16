16 Mart 2022, Çarşamba
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Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor? Yasak aşk videosu ortalığı karıştırdı
6 yıl önce avukat Ece Binay ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düştü.