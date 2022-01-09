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Mahkeme kararıyla mezar açıldı! Ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı

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Giriş: 09.01.2022 11:09
Bursa'da ameliyata giren Tülay Korkmazer, mühendis oğlu Hakan Yılmaz'a gerçek babasının ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla 2007'de vefat eden işadamının kabri açıldı ve cenazeden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu biyolojik babanın işadamı olduğunu tespit etti.
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