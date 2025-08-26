Mahalleyi demir kapıyla kapattı! Bu yolu kullanmanın bedeli var

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir mahallenin girişi muhtar tarafından demir kapıyla kapatıldı. Muhtar kapının orman yangınları ve köyde yaşanan hırsızlıklara karşı tedbir amaçlı koyulduğunu savunuyor. Tartışmaların odağındaki konu ise kapının kumandasının köylülere bin liraya yabancılara ise 9 bin 600 liraya satıldığı iddiası.

