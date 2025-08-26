26 Ağustos 2025, Salı

Mahalleyi demir kapıyla kapattı! Bu yolu kullanmanın bedeli var
Mahalleyi demir kapıyla kapattı! Bu yolu kullanmanın bedeli var

Mahalleyi demir kapıyla kapattı! Bu yolu kullanmanın bedeli var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 09:46
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir mahallenin girişi muhtar tarafından demir kapıyla kapatıldı. Muhtar kapının orman yangınları ve köyde yaşanan hırsızlıklara karşı tedbir amaçlı koyulduğunu savunuyor. Tartışmaların odağındaki konu ise kapının kumandasının köylülere bin liraya yabancılara ise 9 bin 600 liraya satıldığı iddiası.
