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Maçka Parkı'nı kan gölüne çeviren cani adliyeye sevk edildi | VİDEO

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Giriş: 12.06.2020 16:01
Güncelleme:12.06.2020 17:15
Son dakika haberi... İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada Süleyman Dönmezler'in boğazını kesen şüpheli Emrah D., adliyeye sevk edildi.

Şişli Maçka Parkı'nda dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler, Emrah D.'nin kırık bira şişesiyle saldırması sonucu ağır yaralandı. Olaydan sonra Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNESİNİN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin kaçış güzergahlarında bulunan kamera kayıtlarını incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Emrah D.'nin Beşiktaş'taki evine operasyon yaptı. Ancak Emrah D. burada bulunamayınca ekipler bu kez Eyüpsultan'da bulunan annesinin evine baskın yaptı. Saldırgan burada gözaltına alınırken, kanlı ayakkabısına da incelenmek üzere el konuldu.

"ELİMDE BULUNAN BİRA ŞİŞESİYLE VURDUM"

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen ve alkollü olduğu belirlenen Emrah D.'nin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu belirlendi. Emrah D.'nin "Hiç tanımıyorum. Yanlarından geçerken bana küfür etti.

Ben de elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi.

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