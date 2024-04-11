11 Nisan 2024, Perşembe
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Lisede "blok ders" yapılmasın tavsiyesi!
Diyarbakır'da bir veli, lisede öğrenim gören çocuğunun 80 dakikalık blok dersten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulundu. Kurum da uygulamaya son verilmesi için milli eğitim bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği'ne tavsiye kararı verdi. İşte o kararın gerekçesi.