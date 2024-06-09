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Lapseki kirazında hasat zamanı! Rekolte nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 08:56
İngiliz kraliyet ailesinin sofralarını süsleyen Lapseki kirazında hasat zamanı başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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