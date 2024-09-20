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La Nina iklimi değiştirecek! Uzman isim A Haber’de

La Nina iklimi değiştirecek! Uzman isim A Haber’de

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 15:04
El Nino bitti, La Nina başlıyor. La Nina iklimi değiştirecek özellikler sergileyecek. Sonbaharda şiddetli yağışlar da görebiliriz. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar anlattı.
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La Nina iklimi değiştirecek!
La Nina iklimi değiştirecek!
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