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Kuzenini vurdu, “Canım sıkıldı, vurdum” dedi

İHA
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Giriş: 31.08.2022 09:16
Konya'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" dedi.
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