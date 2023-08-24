24 Ağustos 2023, Perşembe
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Kuzen cinayetinde kan donduran görüntüler: Kurşun yağdırmış! “1,5 ay önce bana küfretmişti ben de vurdum”
İzmir'de yaşanan kuzen cinayetinin detayları aydınlandı. 23 yaşındaki Doğucan Yılmaz kamyonette yolcu konumundayken aracın yanına yaya olarak gelen kuzeni Adar Demir (21) tarafından defalarca kurşunlanmıştı. Kuzen katili Adar Demir ifadesinde, "1.5 ay önce bana küfür etmişti. Tehdit ediyordu. Olay günü yolda denk geldik. Ben de aramızdaki bu husumetten dolayı vurdum" demişti. Polis soruşturmasını yürüttüğü kan donduran olayla ilgili korkunç görüntüler ortaya çıktı.