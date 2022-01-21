21 Ocak 2022, Cuma
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Kuvvetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Uzman isim saat verdi
Kar bugün batıdan giriş yapacak. Meteoroloji İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Sağanak ve kar hangi bölgelerde etkili olacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. 4-5 gün aralıklarla etkisini sürdürecek." ifadelerini kullandı.