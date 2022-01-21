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Kuvvetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Uzman isim saat verdi

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 14:10
Güncelleme:21.01.2022 14:11
Kar bugün batıdan giriş yapacak. Meteoroloji İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Sağanak ve kar hangi bölgelerde etkili olacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. 4-5 gün aralıklarla etkisini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

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