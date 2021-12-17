Kuşadası’nda tarihi konak alevlere teslim oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüz senelik tarihi konak alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler alevlerin 4 asırlık Kaleiçi Camii’ne ulaşmaması için oldukça gayret gösterdi.

Yangın, 13.30 sularında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi 7 Eylül Sokak'ta yaşandı.

SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 yıllık tarihi konak, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı bir anda alev aldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

400 SENELİK CAMİYİ KURTARMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için ve konağın yanında bulunan 400 yıllık Kaleiçi Camisi'ne yangının sıçramaması için uzun uğraşlar verdi.

TARİHİ BİNADA YIKIMLAR OLUŞTU

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında zaman zaman tarihi binada yıkımlar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri yangınla ilgili A.T. isimli bir kişiyi gözaltına aldı.