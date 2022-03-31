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Videolar Yaşam Videoları Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın'ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın yeni anne olmuştu meğer eşi ünlü avukatmış!

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın'ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın yeni anne olmuştu meğer eşi ünlü avukatmış!

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Giriş: 31.03.2022 09:34
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle gönülleri fetheden Didem Balçın, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansının ardından Kuruluş Osman kadrosuna da katılan Balçın, kısa bir süre önce anne oldu. Yıldız oyuncunun eşi ise herkesi şaşırttı.
Didem Balçın’ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın yeni anne olmuştu meğer eşi ünlü avukatmış!
Didem Balçın'ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın yeni anne olmuştu meğer eşi ünlü avukatmış!
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