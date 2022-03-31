31 Mart 2022, Perşembe
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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın'ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın yeni anne olmuştu meğer eşi ünlü avukatmış!
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle gönülleri fetheden Didem Balçın, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansının ardından Kuruluş Osman kadrosuna da katılan Balçın, kısa bir süre önce anne oldu. Yıldız oyuncunun eşi ise herkesi şaşırttı.