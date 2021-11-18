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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın'ın eşi bakın kim çıktı

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Giriş: 18.11.2021 08:57
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle gönülleri fetheden Didem Balçın dizinin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansının ardından Kuruluş Osman kadrosuna da katılan Balçın, kısa bir süre önce anne oldu. Yıldız oyuncunun eşi ise herkesi şaşırttı.
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