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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yeni tarzıyla sosyal medyada gündem oldu! Eski halinden eser kalmadı yorumları yapıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2022 11:24
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, fenomen haline geldi. Oyunculuğuyla hafızalara kazınan Sönmez, karizmasıyla da kendisine hayran bıraktı. Diziden ayrılmasının ardından bir süredir ekrandan uzak kalan oyuncu, son haliyle şaşırttı. Eski halinden eser kalmayan Sönmez görenleri şaşırttı. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in son hali...
Nurettin Sönmez yeni tarzı gündem oldu!
Nurettin Sönmez yeni tarzı gündem oldu!
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