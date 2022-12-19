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"Kurtlar Vadisi" Amasra! Kurtlar şehir merkezine indi

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Giriş: 19.12.2022 01:41
Amasya merkezde Şeyhcui Mahallesi'nde henüz kış bastırmadan şehre inen kurtlar kent merkezinde ilk defa görüldü. Kurtların sokakta dolaştıkları anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
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