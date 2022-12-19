"Kurtlar Vadisi" Amasra! Kurtlar şehir merkezine indi

Amasya merkezde Şeyhcui Mahallesi'nde henüz kış bastırmadan şehre inen kurtlar kent merkezinde ilk defa görüldü. Kurtların sokakta dolaştıkları anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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