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Kur’an’da ismine yer verilen 27 hayvan bulunuyor

Kur’an’da ismine yer verilen 27 hayvan bulunuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 08:39
Güncelleme:15.03.2025 08:39
Kuran-ı Kerim'de hayvanlar sadece birer canlı olarak değil insanlığa mesaj taşıyan varlıklar olarak da anlatılıyor. Bununla birlikte arı, örümcek ve fil gibi hayvanlar sure isimleriyle de biliniyor. İşte ayetlerde geçen hayvanlar ve hikmetlerini Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu anlattı.
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Kur’an’da ismine yer verilen 27 hayvan bulunuyor
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