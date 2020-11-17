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Kur'an-ı Kerim'i yırtan İbrahim Atabey hakkında soruşturma açıldı

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Giriş: 17.11.2020 08:37
Güncelleme:17.11.2020 09:27
Son dakika haberi... Youtube üzerinden yaptığı canlı yayın esnasında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakaret eden İbrahim Atabey hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Atabey'in an itibariyle Rusya'da bulunduğu bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı.

HAKARET YAĞDIRDI!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Atabey hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüpheli Atabey'in Rusya'da bulunduğu bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

YouTube'da dini değerleri aşağılayıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan İ.A.'nın, firari olarak bulunduğu Rusya'dan Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 6 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İ.A.Tutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır. Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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