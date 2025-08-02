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Kula’da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Kula'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 21:15
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.00 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ayakkabıcılar Sitesi istikametinden Sanayi Sitesi yönüne geçmek isteyen Arif Ö. idaresindeki 45 U 3063 plakalı otomobile, Uşak yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali G. yönetimindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Arif Öztürk (58), eşi Ayşe Öztürk (51) ve akrabalarından Ayşe K. ağır yaralandı. Kaza anına tanıklık eden otobüs yolcuları arasında bulunan bir doktor, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ayşe K. ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
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Kula’da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
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