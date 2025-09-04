Küçükçekmece’de nefes kesen kovalamaca: 20 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

İstanbul Küçükçekmece’de trafik uygulamasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan yolcu A.U.’nun ise 20 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Kaçış anları kısa süren kovalamacayla son bulurken, şüpheli gözaltına alındı. Sürücü G.A.’ya ise hem idari para cezası kesildi hem de “tehlikeli araç kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Araç trafikten men edilirken, yakalanan A.U.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

