Küçükçekmece’de korkutan termosifon patlaması

Olay, saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı 2 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle termosifonda patlama meydana geldi. Patlama etkisiyle dairenin bir kısmında hasar gerçekleşti. Patlama sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan patlama sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın nedenini araştırmak için çalışmalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polisin çok yönlü araştırması devam ediyor.

