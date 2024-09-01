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Koyun sürüsünün arasına dalan otomobile kamyon çarptı

Koyun sürüsünün arasına dalan otomobile kamyon çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 14:21
Güncelleme:01.09.2024 14:21
Muş'ta koyun sürüsünün arasına dalan otomobile, arkadan gelen kamyon çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Koyun sürüsünün arasına dalan otomobile kamyon çarptı
Koyun sürüsünün arasına dalan otomobile kamyon çarptı
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