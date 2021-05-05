Koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Vatandaşlar en çok bunu sordu

Antalya'da, 'Alo 190 Dini Danışma' hattına aşı ve koronavirüsle ilgili gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Arayanlar en çok "Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi ?", "Koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı?", "Astım hastalarının kullandığı spreyler orucu bozar mı?" sorularını yöneltti.