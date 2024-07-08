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Kordon tarihe karışabilir! İzmir’i bekleyen tehlike

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 09:10
İzmir için tehlike çanları çalıyor. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz seviyesinin her geçen gün yükseldiği kentte önlem alınmazsa sular altında kalacağını söyledi.
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