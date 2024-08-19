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Konya'da kira tartışması kanlı bitti! Kiracı ev sahibi ve oğlunu öldürdü

Konya'da kira tartışması kanlı bitti! Kiracı ev sahibi ve oğlunu öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 20:30
Konya’nın Akşehir ilçesinde kira tartışması kanlı bitti. Bir kişi, tartıştığı ev sahibi ve oğlunu silahla vurarak ölümüne neden oldu.
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Konya’da kira tartışması kanlı bitti!
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