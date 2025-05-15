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Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem! Ankara’da da hissedildi

Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem! Ankara’da da hissedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 16:04
Güncelleme:15.05.2025 16:04
AFAD tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 ilçesinde deprem meydana geldiği açıklandı. A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, canlı yayında detayları aktardı. Karadağ, “Depremin şiddetini biz de kendi binamızda hissettik. Çankaya ilçesinde bizim merkez binamız. Yaklaşık 5-10 saniye gerçekleşti deprem. Masalar az da olsa yerinden oynadı ve hissettik.” dedi.
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