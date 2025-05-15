15 Mayıs 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem! Ankara’da da hissedildi
AFAD tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 ilçesinde deprem meydana geldiği açıklandı. A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, canlı yayında detayları aktardı. Karadağ, “Depremin şiddetini biz de kendi binamızda hissettik. Çankaya ilçesinde bizim merkez binamız. Yaklaşık 5-10 saniye gerçekleşti deprem. Masalar az da olsa yerinden oynadı ve hissettik.” dedi.