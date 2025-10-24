Konforlu ulaşım için 150 bin ton sıcak asfalt döküldü

24 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 24.10.2025 15:24
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Gelişen, güvenli ve güçlenen Bursa' hedefiyle kent genelindeki ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yaz dönemi boyunca yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için 17 ilçedeki güzergahlarda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, 4 aylık süre boyunca toplam 285 kilometrelik yolda sathi kaplama yaparken, çalışmalarda 150 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.
