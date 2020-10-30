Komşusunu darbeden Halil Sezai tahliye edildi

Komşusu Hüseyin Meriç ile yaşadığı tartışmanın ardından darp görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan Halil Sezai’nin tahliyesine karar verildi. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır’ın aktardığı bilgiye göre, mahkeme tarafından elde edilen bilgilerin ve tanıkların dinlenmesinin ardından 1 yıl 11 ay 17 gün ceza verilen Halil Sezai Paracıkoğlu tahliye edildi.

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbeden Halil Sezai Paracıkoğlu, ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları katıldı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır'ın aktardığı bilgiye göre, duruşma saat 10.30 sularında başladı. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan Halil Sezai bu olayla ilgili pişmanlığını dile getirdi. mahkeme tarafından elde edilen bilgilerin ve tanıkların dinlenmesinin ardından 1 yıl 11 ay 17 gün ceza verilen Halil Sezai Paracıkoğlu tahliye edildi.

13 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Halil Sezai, 15 Eylül'de Tuzla'da gürültü yüzünden çıkan tartışma neticesinde Hüseyin Meriç'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı. Fakat elde edilen kamera görüntülerinin ardından 18 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

3 yıl 7 aydan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Halil Sezai, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme ve ikamet dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlamalardan yargılanıyor. Sezai'nin Hüseyin Meriç'i darbederken kullandığı odun parçası silahla yaralama ile ilgili kayıtlara geçti.