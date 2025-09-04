Komşular arasında yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı

Olay, Sağlık Mahallesi Şehit Ramazan Gel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ailelerin müdahalesiyle kısa sürede büyüyen tartışma, iki komşu aile arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırarak durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, kavgada yaralanan iki kişiyi şehir merkezindeki hastaneye sevk etti. Bir diğer yaralıya ise olay yerinde müdahale yapıldı. Polis, kavgaya karışan aileleri ifadelerini almak üzere Bahçelievler Karakolu'na götürdü. Öte yandan, kavga anları bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN