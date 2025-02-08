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Kocaeli’de zamana karşı yarış! JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı

Kocaeli'de zamana karşı yarış! JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 11:14
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda kaybolan 2 vatandaş, eksi 8 derecede donmak üzereyken Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istenen JAK timleri tarafından bulundu. İki vatandaş 24 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
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Kocaeli’de zamana karşı yarış! JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı
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