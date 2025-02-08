08 Şubat 2025, Cumartesi
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Kocaeli'de zamana karşı yarış! JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda kaybolan 2 vatandaş, eksi 8 derecede donmak üzereyken Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istenen JAK timleri tarafından bulundu. İki vatandaş 24 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.