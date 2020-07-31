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Kocaeli'de ilginç olay! Bıçakla arıyı uzaklaştırma isterken hastanelik oldu

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Giriş: 31.07.2020 15:25
Güncelleme:31.07.2020 15:39
Kocaeli'de kurban kesimi sırasında elini arı sokan bir vatandaş, bıçakla arıyı uzaklaştırmak istedi. O sırada elini kesen şahıs, hastanede tedavi edildi.

Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı. Kurbanlık hayvanı keserken kolunu sokan arıya bıçakla müdahale etmek isterken elini kesen vatandaş da hastanelik oldu.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.

KOLUNU SOKAN ARIYI BIÇAKLA UZAKLAŞTIRMAK İSTERKEN HASTANELİK OLDU
İzmit ilçesinde kurbanlık keserken kolunu sokan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Yüksel İnce isimli vatandaş ise elini kesti. Kocaeli Devlet Hastanesine gelen İnce'nin eline ekipler tarafından eline dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen İnce, "Kurbanımızı kestik. Eti parçalarken elimi arı soktu. Onu kovalamaya çalışırken, bıçak elime değdi. Ciddi bir şey yok. Birkaç dikiş atıldı. Allah beterinden korusun" dedi.

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