Kırşehir’de panik anları! Otobüs durağında bırakılan sahipsiz çanta patlatıldı

Kırşehir'de bir öğrenci otobüs durağında çantasını unuttu. Sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Şüpheli çanta uzman ekiplerce patlatıldı.

Olay, Terme Caddesi üzerinde yer alan bir otobüs durağında, sahipsiz çanta gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbarın ardından harekete geçen polis, caddeyi araç ve yaya trafiğini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları; çevre güvenliğinin alınmasının ardından şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı.

ÇANTADAN TEST KAĞITLARI ÇIKTI

Patlatılan çantadan, test kağıtları, kalemlik ve öğrenci malzemeleri çıktı.

Ekipler tarafından çanta incelenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.