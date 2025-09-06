06 Eylül 2025, Cumartesi
Kırmızı ışıkta duran kamyonetten biber çaldılar: O anlar kamerada
Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran kırmızı biber yüklü kamyoneti fark eden anne ve 2 çocuğu brandayı kaldırıp kırmızı biber çaldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kırmızı biberler alan anne ve 2 çocuğu daha sonra bölgeden uzaklaştı.