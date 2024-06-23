Kira zammında yüzde 25’lik artış oranı 1 Temmuz’da sona eriyor! Kiracıların hakları neler?

Ev sahipleri ve kiracılar, yüzde 25 zam sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İki yıldır süren konut kiralarındaki yüzde 25'lik artış sınırı 1 Temmuz'da sona eriyor. Kira artışında üst sınır son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranına göre olacak. Ev sahipleri yılda bir kez zam yapabilecek. Uzmanlar, ev sahipleri ve kiracıların hukuki haklarını anlattı.