25 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran ‘Galatasaray’ sorusu! 20 yaşındaki Hasan herkesi şaşırttı: Hiç mi hatırlamıyorsun?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran ‘Galatasaray’ sorusu! 20 yaşındaki Hasan herkesi şaşırttı: Hiç mi hatırlamıyorsun?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2022 01:12
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 20 yaşındaki – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hasan Berat Çarşanba isimli yarışmacı 10 bin TL'lik soruyu aşarak barajı sorusuna geldi. Yarışmacı 30 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya “Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı final maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan futbolcu kimdir?” sorusunda yarışmacı, yanlış cevabı vererek elendi. İmirzalıoğlu, “Hiç mi hatırlamıyorsun” diyerek UEFA Finali’nde yaşananların kısa bir özetini anlattı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Galatasaray’ sorusu! 20 yaşındaki Hasan herkesi şaşırttı: Hiç mi hatırlamıyorsun?
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran ‘Galatasaray’ sorusu! 20 yaşındaki Hasan herkesi şaşırttı: Hiç mi hatırlamıyorsun?
Sakarya’da yolcu otobüsü kazası! TIR’a arkadan çarptı
Sakarya'da yolcu otobüsü kazası! TIR'a arkadan çarptı
Şarkıcı Gülşen’den İmam Hatiplilere skandal hakaret
Şarkıcı Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal hakaret
Oktay Kaynarca’nın paylaşımına beğeni yağdı!
Oktay Kaynarca'nın paylaşımına beğeni yağdı!
Marmaris’te cip safari aracı devrildi!
Marmaris'te cip safari aracı devrildi!
Almanya’da skandal olay
Almanya’da skandal olay
Bağcılar’da aracın üzerine balkon çöktü
Bağcılar’da aracın üzerine balkon çöktü
İZSU pis suyu Gediz Nehri ve tarlalara akıttı
İZSU pis suyu Gediz Nehri ve tarlalara akıttı
Bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı!
Bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı!
Başkan Erdoğan’ın menemen sevgisini anlattı
Başkan Erdoğan’ın menemen sevgisini anlattı
İstanbul’da servis ücretlerine zam
İstanbul'da servis ücretlerine zam
Kuzey Ege ve Marmara’da yağış uyarısı
Kuzey Ege ve Marmara'da yağış uyarısı
Daha Fazla Video Göster