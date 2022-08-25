Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Galatasaray’ sorusu! 20 yaşındaki Hasan herkesi şaşırttı: Hiç mi hatırlamıyorsun?

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 20 yaşındaki – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hasan Berat Çarşanba isimli yarışmacı 10 bin TL'lik soruyu aşarak barajı sorusuna geldi. Yarışmacı 30 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya “Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı final maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan futbolcu kimdir?” sorusunda yarışmacı, yanlış cevabı vererek elendi. İmirzalıoğlu, “Hiç mi hatırlamıyorsun” diyerek UEFA Finali’nde yaşananların kısa bir özetini anlattı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…