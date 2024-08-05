Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar! Türkiye 75.'sinin o soruya verdiği Erşan Kuneri cevabı gündem oldu: Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta şaşkına çeviren anlar yaşandı. Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi Ayşe Naz Babalık'ın çıkan soruya verdiği cevap gündem oldu. 18 yaşındaki Babalık, o soruda telefon joker hakkını kullandı ve sonrasında verdiği Erşan Kuneri cevabı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı. Verdiği cevapla elenen Babalık, 5 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...