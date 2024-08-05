05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar! Türkiye 75.'sinin o soruya verdiği Erşan Kuneri cevabı gündem oldu: Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar! Türkiye 75.'sinin o soruya verdiği Erşan Kuneri cevabı gündem oldu: Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2024 02:09
Güncelleme:05.08.2024 02:09
ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta şaşkına çeviren anlar yaşandı. Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi Ayşe Naz Babalık'ın çıkan soruya verdiği cevap gündem oldu. 18 yaşındaki Babalık, o soruda telefon joker hakkını kullandı ve sonrasında verdiği Erşan Kuneri cevabı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı. Verdiği cevapla elenen Babalık, 5 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...
Erşan Kuneri cevabı gündem oldu!
Erşan Kuneri cevabı gündem oldu!
Çorum’da anız yangını
Çorum’da anız yangını
Örtü yangınını ayağı ile söndürmeye çalıştı
Örtü yangınını ayağı ile söndürmeye çalıştı
Kaza yapan otomobil alev topuna döndü
Kaza yapan otomobil alev topuna döndü
Kazada parçalanan araçtan yara almadan kurtuldu
Kazada parçalanan araçtan yara almadan kurtuldu
Tatil beldesinde dehşete düşüren kız kavgası
Tatil beldesinde dehşete düşüren kız kavgası
Gaziantep’te aba güreşleri heyecanı başladı
Gaziantep'te aba güreşleri heyecanı başladı
Kafasını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı
Kafasını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı
Beyoğlu’nda motosikletle gelip büfeye kurşun yağdırdılar
Beyoğlu'nda motosikletle gelip büfeye kurşun yağdırdılar
Taksim’de yerli ve yabancı turistlerin sıcak ile imtihanı
Taksim’de yerli ve yabancı turistlerin sıcak ile imtihanı
Manisa’da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Samanlığı yanan besiciye mahalleliden yardım
Samanlığı yanan besiciye mahalleliden yardım
Daha Fazla Video Göster