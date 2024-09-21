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Kilolarca margarinle poğaça yapımı tepki çekti

Kilolarca margarinle poğaça yapımı tepki çekti

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 15:28
Sosyal medyada sağlığı tehdit eden yeni bir görüntü tartışma konusu oldu. Trans yağlardan biri olan margarin poğaça yapımında kullanıldı. Görüntünün şaşırtan noktasıysa miktarıydı. Yani 12 kilo margarin içermesi. O görüntülere poğaça sevenlerin ve uzmanların yorumları dikkat çekti.
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Kilolarca margarinle poğaça yapımı tepki çekti
Kilolarca margarinle poğaça yapımı tepki çekti
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