Pide değil altın kuyruğu

Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Özellikle mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın, son birkaç haftada yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla geriledi. Gram altın bugün 6 bin 950 TL'den açılış yaparken, Kocaeli'de bu fiyattan altın almak isteyen vatandaşlar kuyumcu önlerinde kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk yaşanan birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi.