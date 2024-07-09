Kilise kalıntısında deniz yıldızı fosili! Bin 500 yıllık kalıntıda amfora ve deniz yıldızı fosili bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda bin 500 yıllık kilise kalıntısında amfora ve deniz yıldızı fosili bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligül anlattı.

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