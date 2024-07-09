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Kilise kalıntısında deniz yıldızı fosili! Bin 500 yıllık kalıntıda amfora ve deniz yıldızı fosili bulundu

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 09.07.2024 18:25
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda bin 500 yıllık kilise kalıntısında amfora ve deniz yıldızı fosili bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligül anlattı.
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Kilise kalıntısında deniz yıldızı fosili!
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