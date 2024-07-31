31 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kendisini darbeden kız arkadaşının ailesini, yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp, uzaklaştırdı
İzmir'de Mustafa Karanlıkbulut (19), kız arkadaşının ailesi tarafından otomobille önü kesilerek demir sopa, alyan ve copla darbedildiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Karanlıkbulut'un yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp, aileyi uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.