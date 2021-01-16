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Kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi

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Giriş: 16.01.2021 10:49
Güncelleme:16.01.2021 10:52
Antalya'da işkence görüp kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek için adliyeye gelen avukatlar 'tutukluluğa itiraz' dilekçesi verdi. Melek İpek, Ramazan İpek'i 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürüp jandarmaya teslim olmuştu.
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