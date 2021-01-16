Kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi

Antalya'da işkence görüp kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek için adliyeye gelen avukatlar 'tutukluluğa itiraz' dilekçesi verdi. Melek İpek, Ramazan İpek'i 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürüp jandarmaya teslim olmuştu.