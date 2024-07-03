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Kemal Sunal’sız 24 yıl! 24 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.07.2024 14:53
Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı, Yeşilçam'ın güldürü ustası Kemal Sunal, bundan 24 yıl önce bugün, film çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta 55 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo gibi pek çok tiplemesiyle hafızalara kazınan büyük usta Kemal Sunal'ın hayatını anlatan Portremiz geliyor ekranlarınıza...
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Kemal Sunal’sız 24 yıl!
Kemal Sunal’sız 24 yıl!
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