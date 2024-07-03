03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kemal Sunal’sız 24 yıl! 24 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı, Yeşilçam'ın güldürü ustası Kemal Sunal, bundan 24 yıl önce bugün, film çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta 55 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo gibi pek çok tiplemesiyle hafızalara kazınan büyük usta Kemal Sunal'ın hayatını anlatan Portremiz geliyor ekranlarınıza...