Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 100’den fazla fok ölü bulundu

Giriş: 04.11.2025 20:52
Kazakistan’ın Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında 112 ölü fok bulundu. Çevre Departmanı, ölümlerin nedeninin araştırıldığını açıkladı. Uzmanlar, deniz suyundan örnekler alırken, ilk incelemelerde fokların yaklaşık bir ay önce öldüğü tespit edildi. Bilim insanları, ölümlerin bağışıklık sistemindeki zayıflıkla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Daha önce benzer vakalarda kuş gribi virüsü ve gaz salınımı ihtimalleri gündeme gelmişti.
