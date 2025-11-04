04 Kasım 2025, Salı
Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 100’den fazla fok ölü bulundu
Kazakistan’ın Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında 112 ölü fok bulundu. Çevre Departmanı, ölümlerin nedeninin araştırıldığını açıkladı. Uzmanlar, deniz suyundan örnekler alırken, ilk incelemelerde fokların yaklaşık bir ay önce öldüğü tespit edildi. Bilim insanları, ölümlerin bağışıklık sistemindeki zayıflıkla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Daha önce benzer vakalarda kuş gribi virüsü ve gaz salınımı ihtimalleri gündeme gelmişti.