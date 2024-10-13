13 Ekim 2024, Pazar
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Kaza yapan ehliyetsiz sürücü ne yaptıysa cezadan kurtulamadı
Manavgat’ta viraja hızlı giren motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye ceza uygulanırken, sürücü motosiklet sahibine ceza yazılmaması ve motosikletin bağlanmaması için uzun süre dil döksede, çabaları sonucu değiştirmedi.