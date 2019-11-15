15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.11.2019

Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet

Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için küserek oturduğu yerden kalkmadı. Öğretmenler ve görevliler, öğrenciyi ikna etmeye çalıştı ancak oyuna alınmadığı için küsen öğrenci bir türlü yerinden kalkmadı. Bir görevlinin cebinden çıkardığı sigara paketini göstererek, "Bir sorunun varsa şunu iç" demesi ise öğretmenler ve görevlilerin kahkaha atmasına neden oldu.

KAFA ATTI

Bir öğretmenin 'Kalkıyor musun içeri?' diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, 'Kalkıyor musun kalkmıyor musun?' diye çıkıştı. Öğrenci ağlayarak, 'Beni oynatmıyorsunuz' deyince, tekme atan öğretmen, 'Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum' diyerek öğrenciye kafa attı.

Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı.

Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, "Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor" diyerek videoyu sonlandırdı.
Görüntünün ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet
Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet
Tır sürücüsü 20 metreden aşağı uçtu
Tır sürücüsü 20 metreden aşağı uçtu
Savaş alanına döndü! Taksim'de iki grup birbirine girdi
Savaş alanına döndü! Taksim'de iki grup birbirine girdi
Hobi için başladı bir yılda 200 bin TL kazandı
Hobi için başladı bir yılda 200 bin TL kazandı
Önce 32 dişini kaybetti şimdi de 'Delirten hastalığa' yakalandı
Önce 32 dişini kaybetti şimdi de 'Delirten hastalığa' yakalandı
İzmir'de 4 kişinin öldüğü saldırıda bir tek o hayatta kaldı!
İzmir'de 4 kişinin öldüğü saldırıda bir tek o hayatta kaldı!
İstanbul'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var
İstanbul'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var
Aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı
Aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı
Et dönerdeki hileye dikkat!
Et dönerdeki hileye dikkat!
Ekmek Teknesi'nin mahallesi!
Ekmek Teknesi'nin mahallesi!
'Boğaz'da can pazarı
'Boğaz'da can pazarı
İstanbul Bayrampaşa’da banka soygunu!
İstanbul Bayrampaşa’da banka soygunu!
Daha Fazla Video Göster