Kayseri’de Kültür Yolu Festivali heyecanı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Peki, neler yapılıyor? İşte bu sorunun cevabını A Haber muhabiri Yağmur Aksu aradı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN